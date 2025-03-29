Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Искандер» поразил фабрику с инструкторами НАТО в Кривом Роге

Ракета «Искандера» прилетела в фабрику с инструкторами НАТО в Кривом Роге

Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, предположительно, баллистической ракетой. По данным Telegram-канала «Военное дело», удар пришелся по фабричным корпусам, которые использовались для размещения иностранных наемников и инструкторов из стран НАТО.

Украинские мониторинговые каналы указывают на применение российскими войсками ракеты «Искандер-М», целью которой, предположительно, стали объекты в родном городе президента Украины Владимира Зеленского.

После взрывов в Кривом Роге наблюдается сильное задымление.

29 марта координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал о нескольких ударах, нанесенных по цехам завода Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в городе Днепр (ранее — Днепропетровск) на Украине. Лебедев добавил, что, предварительно, после попадания произошла детонация в одном из подземных цехов, который связан с производством ракет для ВСУ.

Ранее российские военные взорвали склады ВСУ в Днепропетровске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами