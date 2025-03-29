«Искандер» поразил фабрику с инструкторами НАТО в Кривом Роге

Ракета «Искандера» прилетела в фабрику с инструкторами НАТО в Кривом Роге

Российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, предположительно, баллистической ракетой. По данным Telegram-канала «Военное дело», удар пришелся по фабричным корпусам, которые использовались для размещения иностранных наемников и инструкторов из стран НАТО.

Украинские мониторинговые каналы указывают на применение российскими войсками ракеты «Искандер-М», целью которой, предположительно, стали объекты в родном городе президента Украины Владимира Зеленского.

После взрывов в Кривом Роге наблюдается сильное задымление.

29 марта координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал о нескольких ударах, нанесенных по цехам завода Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в городе Днепр (ранее — Днепропетровск) на Украине. Лебедев добавил, что, предварительно, после попадания произошла детонация в одном из подземных цехов, который связан с производством ракет для ВСУ.

Ранее российские военные взорвали склады ВСУ в Днепропетровске.