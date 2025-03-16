«МК»: жители Кривого Рога поблагодарили ВС РФ за удар по элитному клубу для ВСУ

Жители украинского города Кривой Рог в соцсетях поблагодарили Вооруженные силы РФ за удар по элитному закрытому клубу «Святошин», где часто отдыхали украинские военные и сотрудники ТЦК (аналог военкомата). Об этом сообщает mk.ru.

По данным Telegram-канала «Донецк ДНР», караоке-бар использовался бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) не только для развлечения, но и для сборки или хранения беспилотников. При этом в заведение не пускали гражданских лиц.

Жители Кривого Рога сообщили в городских Telegram-каналах, что клуб имел не самую лучшую репутацию. ВС РФ нанесли удар в ночное время, когда внутри и вблизи заведения не было гражданских, поскольку в городе с 22:00 наступает комендантский час.

«Известный городской гадюшник, где приезжие селяне и бандиты устраивали пьяные разборки. Местные от них настрадались, но сделать ничего не могли — место крышевали полицейские и местные блатные», — так охарактеризовал «Святошин» один из горожан, которого цитирует mk.ru.

Другой пользователь допустил, что сами криворожцы, уставшие от беспредела в городе, могли передать российским военным координаты ночного клуба.

«Спасибо, что этого места больше нет», — написал еще один украинец.

Telegram-канала «Аналитика СВО» утверждает, что жертвами ракетного удара стали около 30 британских наемников.

12 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по отелю «Дружба» в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. По его словам, в здании размещались французские наемники и офицеры ВСУ, которых «готовили к переброске в Курскую область». Он не уточнил число потерь среди наемников.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.