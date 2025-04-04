Рогов рассказал, что ВС РФ нарушили логистику ВСУ в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил ТАСС, что взятие Вооруженными силами России трех населенных пунктов в Запорожской области позволило нарушить логистику Вооруженных сил Украины.

«Освобождение Малых Щербаков и Степового с Лобковым очень сильно повлияло на конфигурацию фронта», — рассказал он.

По его словам, теперь для того, чтобы перебросить с ореховского на степногорский участок фронта и наоборот военнослужащие ВСУ должны делать крюк в несколько десятков километров.

«Быстро и мобильно они теперь не смогут реагировать на вызовы, которые дает им наша армия», — добавил Рогов.

29 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов также заявлял, что российские военные осложнили логистику ВСУ, взяв под контроль село Щербаки в Запорожской области. По его словам, потеря данного населенного пункта «перебила» логистику украинских войск на Ореховском и Степногорском направлениях.

Ранее сообщалось, что на Украине ожидают масштабного наступления российских сил.