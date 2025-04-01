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Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника

Al Masirah: хуситы сбили в небе над Йеменом американский дрон MQ-9 Reaper
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Хуситы из движения «Ансар Аллах» сбили в воздушном пространстве Йемена американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом в эфире телеканала Al Masirah заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

По его словам, силы противовоздушной обороны хуситов уничтожили MQ-9 Reaper над территорией провинции Мариб. Дрон был сбит зенитной ракетой «местного производства».

Сариа подчеркнул, что с начала эскалации конфликта в секторе Газа йеменские хуситы сбили 16 американских беспилотных летательных аппаратов.

30 марта хуситы заявили, что нанесли удары баллистическими ракетами по израильскому аэропорту Бен-Гурион и военной цели в Тель-Авиве, а также атаковали военные корабли Соединенных Штатов, помешав им продвинуться в южную часть Красного моря.

Ранее глава Пентагона опроверг информацию об утечке данных по ударам в Йемене.

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Удары США по хуситам
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