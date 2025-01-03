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Полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году

Полковник Матвийчук назвал контроль над новыми регионами приоритетом 2025 года
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Евгений Биятов/РИА Новости

В 2025 году у российских сил в зоне специальной военной операции (СВО) будут три ключевые задачи. В интервью «Ленте.ру» он выделил самые важные цели для Москвы. Об этом заявил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

«Эти задачи будут взаимосвязаны по месту, времени и общему замыслу», — отметил он.

Первая задача заключается в освобождении территорий, признанных конституционными, в четырех регионах — Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской области и Херсонской области. Вторая цель — завершение операции по уничтожению группировки на курском направлении. Третья задача связана с улучшением оперативно-тактической обстановки на фронте, в частности, с локализацией противника в районе Черного моря, Одессы, Николаева и продвижением к Харькову, отметил Матвийчук.

2 января военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов заявил, что взятие новых территорий в зоне спецоперации является главной задачей российских военнослужащих в 2025 году.

Ранее в России заявили, что ВСУ могут пойти в наступление в 2025 году.

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