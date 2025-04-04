Названо число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области

РИА: число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области превысило 7 тысяч

Число пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины в Курской области превысило 7 тыс. человек. Об этом сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север».

По словам источника, часть из пропавших находили в сгоревшей технике, других нашли «лишь в виде фрагментов». Всего без вести пропал каждый второй штурмовик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в российском регионе, добавил он.

Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью изданию «Украинская правда» назвал ситуацию в Курской области катастрофой для ВСУ. По его словам, несколько десятков солдат ВСУ попали в плен. Он обвинил украинское командование в том, что оно не было готово к решительным действиям ВС РФ и не подготовило отход ВСУ.

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов рассказал, что украинские войска пытались удержать три населенных пункта в Курской области.

Ранее стало известно о крупных потерях ВСУ в курской Гоголевке.