Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области

РИА: число пропавших без вести солдат ВСУ в Курской области превысило 7 тысяч
close
Oleg Petrasiuk/Reuters

Число пропавших без вести солдат Вооруженных сил Украины в Курской области превысило 7 тыс. человек. Об этом сообщил РИА Новости источник в группировке войск «Север».

По словам источника, часть из пропавших находили в сгоревшей технике, других нашли «лишь в виде фрагментов». Всего без вести пропал каждый второй штурмовик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в российском регионе, добавил он.

Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью изданию «Украинская правда» назвал ситуацию в Курской области катастрофой для ВСУ. По его словам, несколько десятков солдат ВСУ попали в плен. Он обвинил украинское командование в том, что оно не было готово к решительным действиям ВС РФ и не подготовило отход ВСУ.

До этого командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов рассказал, что украинские войска пытались удержать три населенных пункта в Курской области.

Ранее стало известно о крупных потерях ВСУ в курской Гоголевке.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами