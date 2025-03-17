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Алаудинов рассказал, сколько населенных пунктов пытаются удержать ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются удержать 3 населенных пункта Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинские войска пытаются удержать три населенных пункта в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

«Только три населенных пункта пытаются они удержать любыми силами и средствами, что у них, в принципе, тоже не получается», — сказал он.

Алаудинов уверен, что оставшиеся в российском регионе подразделения ВСУ понесут «действительно очень серьезные потери».

По его словам, ситуация для ВС РФ складывается «достаточно хорошо». Они продолжают наступать и часть сил уже находится в Сумской области Украины.

Он ожидает на Сумском направлении «серьезных результатов», включая создание буферной зоны.

17 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что большая часть резервов Вооруженных сил Украины была переброшена из Курской области в район Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее сообщалось об ожесточенных боях вдоль трассы Суджа — Юнаковка.

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