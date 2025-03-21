МО: ВС РФ нанесли тринадцать ударов высокоточным оружием и БПЛА за неделю

В период с 15 по 21 марта Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили тринадцать массированных ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В результате этих операций были поражены объекты военной инфраструктуры, включая аэродромы, производственные цеха по сборке и хранению ударных беспилотников, склады боеприпасов и места временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и националистических формирований, а также пункты подготовки операторов беспилотников.

19 марта координатор координатор российского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по месту дислокации иностранных наемников, бойцов «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (признан в РФ террористической организацией) («РДК») и националистического батальона «Кракен» в Сумской области Украины.

До этого президент России Владимир Путин поддержал предложение американского президента Дональда Трампа о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее Кремль объяснил удар ВС России по собственным беспилотникам.