На Украине заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам

На Украине зафиксировали массированную ракетную атаку на энергетическую, газовую и военную инфраструктуру страны. Об этом сообщает министр энергетики страны Герман Галущенко на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным минэнерго, удар был нанесен по нескольким областям Украины, включая Полтавскую, Сумскую и Тернопольскую области.

«Снова под массированным <…> ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — заявил Галущенко.

По его словам, атака может усугубить энергокризис страны.

До этого Telegram-канал «Повернутые на войне» писал, что ВС РФ атаковали Украину крылатыми ракетами «Калибр». О том, где именно производились удары, неизвестно.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные разгромили штурмовиков ВСУ под Курском.