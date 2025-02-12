Российские военные атаковали украинские цеха по производству дронов

Утром российские военные нанесли групповой удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, цели удара были достигнуты, оборонные предприятия ликвидированы.

До этого стало известно, что в ночь на 12 февраля в Киеве зафиксировали рекордное число прилетов оперативно-тактических ракет «Искандер». По данным «Военной хроники», в украинской столице заметили не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая прилетов беспилотников.

Этим утром глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Роман Мрочко сообщил, что в подконтрольной Украине части Херсонской области получила повреждения критическая инфраструктура. О повреждении какого именно объекта идет речь, он не уточнил.

Ранее появилось видео с российскими дронами, сорвавшими наступление ВСУ в Белгородской области.