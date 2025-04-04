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В Бурятии сообщили о смерти бойца СВО, приехавшего в отпуск

В Бурятии погиб молодой десантник, вернувшийся в отпуск из зоны СВО
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Бурятии не стало участника специальной военной операции Данила Ипатьева, который приехал в отпуск из зоны боевых действий. Об этом сообщило издание «Номер один».

По данным газеты, молодому человеку было всего 19 лет. В зону боевых действий он отправился, взяв академический отпуск в Республиканском техникуме автомобильного транспорта, где учился с 2020 года. В феврале 2024 года он заключил контракт с Минобороны.

Молодой человек служил в рядах российских войск стрелком, помощником гранатометчика парашютно-десантного взвода. В июле 2024 года он получил ранение.

Обстоятельства гибели бойца не раскрыли. Прощание с ним пройдет 6 апреля в его родном селе Усть-Брянь.

В марте в зоне проведения специальной военной операции погиб 18-летний студент Челябинского медицинского колледжа Александр Петлинский. Молодой человек достиг совершеннолетия только в январе. Он погиб при исполнении воинского долга. Сотрудники колледжа выразили соболезнования родным и близким.

В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ходе СВО погиб Сергей Ешин, который известен как хранитель и продолжатель традиций мельничного дела. По его словам, мужчина был тем, кто восстановил водяную мельницу в селе Красниково Пристенского района.

Ранее в Саратовской области депутат решил отправиться на СВО.

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