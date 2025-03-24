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На СВО погиб 18-летний студент медколледжа

На СВО погиб 18-летний студент Челябинского медицинского колледжа Петлинский
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Евгений Биятов/РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб 18-летний студент Челябинского медицинского колледжа Александр Петлинский. Об этом сообщило отделение «Движения первых» в соцсети «ВКонтакте».

Из публикации следует, что студенту исполнилось 18 лет только в январе. Он погиб при исполнении воинского долга. Сотрудники колледжа выразили соболезнования родным и близким.

В январе врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ходе СВО погиб Сергей Ешин, который известен как хранитель и продолжатель традиций мельничного дела. По его словам, мужчина был тем, кто восстановил водяную мельницу в селе Красниково Пристенского района. Также мужчина помог в восстановлении ветряной мельницы, расположенной в селе Бариновка Нефтегорского района Самарской области.

Чиновник добавил, что погибший был мастером своего дела, а также человеком с большим сердцем, светлым, искренним и чистым.

Ранее племянник стилиста Сергея Зверева погиб на СВО.

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