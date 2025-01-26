Известный мельник из Курской области погиб на СВО

Сергей Ешин, который известен как хранитель и продолжатель традиций мельничного дела, погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, Ешин был тем, кто восстановил водяную мельницу в селе Красниково Пристенского района Курской области. Также мужчина помог в восстановлении ветряной мельницы, расположенной в селе Бариновка Нефтегорского района Самарской области.

«Я искренне рассчитывал, что вместе с Сергеем после его возвращения из зоны СВО мы съездим и посмотрим его детище – водяную мельницу в селе Красниково, о которой так много от него слышал. К сожалению, этой поездке уже не суждено случиться», — написал глава региона.

Он отметил, что Ешин был не только мастером своего дела, но и человеком с большим сердцем, светлым, искренним и чистым.

«Профессиональный десантник, с началом СВО он не смог остаться в стороне», — добавил Хинштейн.

В январе состоялся очередной обмен телами погибших в зоне СВО военнослужащих. В Россию вернулись тела 49 погибших военных, Украине передали тела 757 ликвидированных бойцов.

Ранее в зоне СВО погиб православный монах из Чувашии.