Российские солдаты вступили в бой с элитными подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На оккупированных территориях суджанского приграничья враг оказывает наиболее ожесточенное сопротивление в районе хутора Олешня и вдоль дорожного направления из Гуево на Горналь», — заявил источник агентства.

До этого стало известно, что бойцы ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении Веселовки в Курской области. По данным ТАСС, российская группировка войск «Север» продолжает выбивать противника из Гуево и хутора Олешня. В публикации говорится, что командование ВСУ направило для наступления бригаду из села Водолаги.

3 апреля украинское командование запретило сдаваться своим военнослужащим, окруженным возле населенного пункта Гуево в Суджанском районе Курской области. Источник в российском подполье отметил, что никакой помощи для них не предвидится.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.