Группировка «Восток» прорвала оборону ВСУ у границы с Днепропетровщиной

Бойцы группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Днепропетровской областью. Об этом ТАСС рассказал командир танкового взвода танковой бригады группировки с позывным «Колос».

Он подчеркнул, что сейчас бойцы группировки движутся к населенному пункту Федоровка.

Накануне сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой народной республики.

2 апреля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российские военнослужащие нанесли удар по пункту размещения бойцов Вооруженных сил Украины в городе Славянске, расположенном на территории Донецкой народной республики.

По его словам, украинские солдаты оборудовали общежитие в здании одного из местных образовательных учреждений. Вооруженные силы РФ поразили объект с помощью дронов «Герань».

Ранее военный блогер заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Веселого в ДНР.