Главком НАТО в Европе усомнился в способности ВСУ к большому наступлению

Главком НАТО в Европе Каволи: ВСУ не способны перейти в большое наступление

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вряд ли способны перейти в большое наступление в зоне боевых действий, заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях в профильном комитете сената США он подчеркнул, что ему трудно сейчас предсказать возможность большого украинского наступления.

30 марта секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению на территории Украины.

По словам депутата, Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) формируют новые подразделения, что указывает на подготовку к активным действиям.

Он подчеркнул, что украинская сторона отслеживает перемещения войск и укрепляет оборону.

29 марта агентство Associated Press писало, что украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления Вооруженных сил РФ, чтобы усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами.

Ранее на Западе оценили перспективы летнего наступления ВС РФ.