«РВ»: ВС России ведут ожесточенные бои у Покровска в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Центр» ведут активные боевые действия против Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (Покровск) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным источника, российские военные продолжают наносить удары по позициям противника, уничтожая западную технику, артиллерийские установки и личный состав ВСУ. Сражения характеризуются как интенсивные, однако детали операций не раскрываются.

3 апреля Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Запад» улучшили свое положение по переднему краю в Донецкой народной республике. Они нанесли поражение танковой, двум механизированным, штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины и бригаде территориальной обороны.

В этот же день стало известно, что группа наемников из Португалии ликвидирована при штурме Андреевки.

Ранее главком НАТО отметил беспрецедентное наращивание сил ВС РФ.