Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Запад» улучшили свое положение по переднему краю в Донецкой народной республике (ДНР).

Они нанесли поражение танковой, двум механизированным, штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде территориальной обороны.

Отмечается, что ВСУ при этом потеряли свыше 200 военнослужащих, два танка, бронемашину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе гаубицу М198. Также уничтожены три склада боеприпасов.

Накануне сообщалось, что Воздушно-космические силы России, а также ракетные войска нанесли удар по центру сборки украинских беспилотников. Кроме цеха сборки БПЛА, удар был нанесен также по центру подготовки операторов беспилотников и складам боеприпасов. Во вторник, 1 апреля, истребители Воздушно-космических сил России нанесли удар по цеху Херсонского судостроительного завода.

Ранее в МО РФ сообщили об уничтожении мест производства взрывчатки для нужд ВСУ.