Израиль атаковал военный объект в районе Эль-Кисва в Сирии

Израильские истребители нанесли ракетные удары в районе Эль-Кисва на южной окраине Дамаска в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Syria TV.

По информации телеканала, Израиль атаковал базу 75-й механизированной бригады бывшей сирийской армии. В результате удара произошли сильные взрывы.

Незадолго до этого сообщалось, что десятки мирных жителей и военнослужащих пострадали в результате серии авиаударов, которые Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла по территории Сирии. По данным внешнеполитического ведомства САР, израильские силы в течение 30 минут нанесли авиаудары по пяти районам страны, что привело к практически полному разрушению военного аэродрома Хамы и ранениям десятков мирных жителей и военнослужащих. Там отметили, что атаки ЦАХАЛ являются «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Сирии» и представляют собой попытку дестабилизировать ситуацию в арабской республике.

23 февраля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии.

Ранее Израиль раскрыл данные о диверсии на подземном объекте в Сирии.