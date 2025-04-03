Дрон снял тепловизором остывающие тела солдат ВСУ у границы РФ

Российский беспилотник снял с помощью тепловизора «остывающие» тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадр опубликовал в своем Telegram-канале военный блогер Владимир Романов.

На снимке с тепловизора видны светлые точки. По словам военкора, это остывающие сигнатуры противника. На предоставленном фото можно насчитать не менее десяти таких точек.

Запись была сделана 2 апреля в районе населенного пункта Демидовка Белгородской области, уточнил военблогер.

Незадолго до этого Telegram-канал «Северный ветер» писал, что штурмовые группы ВСУ в районе Демидовки самовольно оставили позиции и пытались бежать. Отмечалось, что бегущих украинских военных «добили» украинские заградотряды.

Накануне командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил о невозможности прорыва Вооруженных сил Украины. По его словам, в регионе фиксируются подразделения ВСУ, которые ранее присутствовали на территории Курской области. Алаудинов отметил, что после вывода из Курской области эти подразделения были доукомплектованы и переброшены на границу с Белгородской областью.

Ранее ВСУ бросили технику НАТО на прорыв укреплений в Белгородской области.