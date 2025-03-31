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ВСУ бросили технику НАТО на прорыв укреплений в Белгородской области

«РВ»: ВСУ бросили на прорыв укреплений в белгородском приграничье технику НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили технику НАТО на прорыв линии укреплений в приграничье Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Канал опубликовал кадры, на которых запечатлено, как, предположительно, бронетранспортер М113 высаживает десант противника возле «зубов дракона». В момент высадки около боевой машины разрывается снаряд.

По информации «РВ», ВСУ круглосуточно отправляет в бой технику и пехоту из Сумской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Поповка Краснояружского района Белгородской области. Врага огнем встречают бойцы Вооруженных сил России.

До этого Telegram-канал «Два майора» сообщил, что российские войска стянули к границе с Белгородской областью свои подкрепления, чтобы не допустить прорыва нашей обороны.

По данным Telegram-канала SHOT, вплотную к границе с РФ находятся сразу несколько групп ВСУ. Журналисты заявили, что украинские военные создали «серую зону» у Белгородской области, куда не подпускают российских бойцов.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.

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