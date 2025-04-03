Штурмовые группы ВСУ в районе Демидовки в Белгородской области самовольно оставили позиции и пытались бежать. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»).

«В окрестностях Демидовки несколько штурмовых групп ВСУ самовольно оставили позиции и попытались сбежать в Сумскую область. По бегущим ВСУшникам нанесено огневое поражение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бегущих украинских военных «добили» украинские заградотряды.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что множество иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыли в Харьков.

Лебедев добавил, что новоприбывшие военные хорошо экипированы, преимущественно в возрасте около тридцати лет. По его словам, среди них есть и женщины.

Прибывших в город наемников координатор николаевского подполья разделил на две группы: англоязычные — выходцы из разных стран Европы; выходцы из стран Латинской Америки, которых местные жители легко отличают по смуглой коже. Вторых украинское командование использует как группы зачистки после штурмов или как заградотряды.

Ранее посол Колумбии сообщил о ликвидированных в рядах ВСУ колумбийцах.