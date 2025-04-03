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Литва предприняла попытку обвинить Россию в пропаже американских военных

Delfi: в Литве попытались обвинить Россию в пропаже американских военных
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Christopher Saundersn/U.S. Army via AP

Американские военные утонули в литовских болотах якобы по вине России. С такими обвинениями выступило издание «Delfi Литва».

«И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде, если бы [президент России Владимир] Путин не решил запугать всю Европу», — говорится в публикации.

Материал посвящен сбору пожертвований для семей указанных американских военных. Помимо того, что автор публикации предпринял попытку обвинить Россию в случившемся, он также назвал «прокремлевскими» аккаунты, критиковавшие инициативу благотворительности.

25 марта стало известно об исчезновении американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A2 Hercules с экипажем.

В Минобороны Литвы сообщили, что БРЭМ и четверо солдат из третьей пехотной дивизии армии США пропали на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Белоруссией. По данным литовского военного ведомства, они выполняли задание по буксировке обездвиженного тактического транспортного средства.

Газета The New York Times со ссылкой на источники выяснила, что военных попросили достать армейскую машину из болота. Но солдаты, возможно, съехали с дороги в глубокое болото и попали в ловушку внутри техники.

Ранее появились фото с мест поиска американских военных, пропавших в литовском болоте.

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