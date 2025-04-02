Раскрыта причина гибели военных США в Литве

NYT: военные США в Литве погибли при попытке эвакуировать машину из болота

Четверо американских военных погибли в Литве, когда пытались эвакуировать машину из болота. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что военные попросили достать армейскую машину из болота. Но солдаты, возможно, съехали с дороги в глубокое болото и попали в ловушку внутри автомобиля.

В настоящее время армия США расследует причину трагедии, пишет газета.

25 марта стало известно об исчезновении американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A2 Hercules с экипажем. В Минобороны Литвы сообщили, что БРЭМ и четверо солдат из третьей пехотной дивизии армии США пропали на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Белоруссией. По данным оборонного ведомства, они выполняли задание по буксировке обездвиженного тактического транспортного средства.

1 апреля сообщалось об обнаружении тела четвертого погибшего.

Ранее в Литве начали расследование по факту гибели военных США.