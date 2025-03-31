Трое погибли, четвертого ищут: что произошло с пропавшими в Литве солдатами США

Трое американских военных, пропавших во время маневров в Литве, погибли, еще одного продолжают искать. Солдаты пропали еще 25 марта вместе с бронированной ремонтно-эвакуационной машиной M88 Hercules. Бронемашину впоследствии обнаружили в болоте под двухметровым слоем ила, поднять ее на сушу удалось лишь сегодня.

Трое военнослужащих армии США, пропавших на учениях в Литве, найдены мертвыми, сообщили в Командовании армии США в Европе и Африке. Поиски четвертого военного продолжаются.

«Три солдата армии США, приписанные к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й Пехотной дивизии, были найдены погибшими в Литве сегодня, 31 марта Солдаты, чьи личности не разглашаются до уведомления ближайших родственников, пропали рано утром 25 марта в своей бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88A2 Hercules во время выполнения задания по ремонту и буксировке обездвиженной тактической машины. Операция по поиску четвертого солдата продолжается», — говорится в сообщении на сайте командования.

Ранее 31 марта из болота на полигоне в Пабраде была поднята пропавшая БРЭМ M88 Hercules. По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, буксировка бронемашины продолжалась четыре с половиной часа.

Пропажа военных и бронемашины

Об исчезновении американской M88A2 Hercules с экипажем стало известно еще 25 марта. В Минобороны Литвы сообщили, что БРЭМ и четверо солдат из 3-й пехотной дивизии армии США пропали на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Белоруссией. По данным оборонного ведомства, они выполняли задание по буксировке обездвиженного тактического транспортного средства.

В районе болотистой местности, где проходили маневры, начали поисковую операцию.

26 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что четверо американских солдат, пропавших без вести во время военных учений в Литве, погибли. Однако несколько часов спустя официальный представитель альянса Элисон Харт опровергла это заявление, уточнив, что солдат следует считать пропавшим без вести.

27 марта стало известно, что пропавший M88A2 Hercules был обнаружен в клюквенном болоте с торфяной пустошью с помощью металлоискателей. Находку подтвердил командующий поисковой операцией подполковник ВС Литвы Аушрюс Буйкус.

Пять суток под водой. Как в Литве тянут из болота бронемашину с военными США В Литве пятые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы на болоте в Пабраде, где затонула... 31 марта 08:41

Позднее стало известно, что БРЭМ находится на глубине четырех метров под водой и под слоем ила толщиной не менее двух метров. Болотистый ландшафт осложнял спасательные работы, так как к месту затопления M88A2 Hercules не удалось подогнать тяжелую технику.

29 марта глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что спасатели предприняли попытку откачать или осушить часть болота с помощью экскаваторов и бульдозеров. Однако реализовать этот план не получилось, так как вода из близлежащего озера постоянно затапливала место поисков.

Для того чтобы подобраться к месту затопления, литовские военные начали насыпать земляную дамбу.

«Вода устремляется на место инцидента из близлежащего озера. Мы пытаемся сгенерировать насыпь, заменяя песок на глину и утрамбовывая песок в большие мешки из мешковины», — заявила Шакалене.

Место обнаружения американской M88A2 Hercules и поисково-спасательных инспектировали посол США в Литве Кара Макдональд, а также командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью.

В командовании позднее сообщили, что военнослужащие находились в Литве на ротационной основе в рамках операции Atlantic Resolve (англ. «Атлантическая решимость»), постоянное место дислокации их подразделения — база Форт Стюарт в штате Джорджия.

Армия США и литовские власти расследуют причины аварии, заявили в американском военном командовании.