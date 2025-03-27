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Reuters показал фотографию поиска американских военных, пропавших в литовском болоте

Reuters опубликовал фотографию поиска военных США, пропавших в болоте в Литве
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Janis Laizans/Reuters

В Литве спасатели вели раскопки в торфяном болоте на военном полигоне, чтобы найти автомобиль четырех американских солдат, пропавших без вести два дня назад. Снимок раскопок опубликовало агентство Reuters.

Военнослужащие находились в бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules на полигоне Пабраде недалеко от границы с Белоруссией. 26 марта их транспортное средство было обнаружено на глубине более 5 метров.

Сейчас из болота откачали достаточно воды, чтобы начать его раскопки, рассказала журналистам министр обороны Довиле Шакалене.

Накануне сообщалось, что военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях. В поисках задействовали военных США и Литвы, литовскую правоохрану и другие службы.

До этого госсекретарь США Марко Рубио назвал Латвию, Литву и Эстонию идеальными союзниками. Рубио подчеркнул, что прибалтийские страны заинтересованы в военной поддержке со стороны Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить свои войска на Украину.

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