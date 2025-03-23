Оператор БПЛА Кай: движение ВСУ по дороге на Суджу полностью прекращено

Движение украинских войск по дороге к автомобильному пункту пропуска «Суджа» полностью прекратилось. Об этом РИА Новости сообщил оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отряда «Т» добровольческого корпуса из группировки «Север» с позывным Кай.

Он отметил, что эта дорога являлась основной трассой снабжения украинских формирований, поэтому ВС России отслеживали по ней все основные передвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и осуществляли ее огневой контроль за украинскими колоннами.

Как отметил Кай, ВС России уничтожали технику ВСУ, которая пыталась выйти на дорогу или осуществить подвоз на украинские позиции.

До этого официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что украинские военнослужащие занимались мародерством и поджигали жилые дома в городе Судже, расположенном в Курской области.

13 марта российское министерство обороны сообщило об освобождении Суджи от формирований ВСУ. В боях за один из районных центров в Курской области участвовали подразделения группировки войск «Север».

Ранее журналисты попали под обстрел в Судже.