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«Освобождение уже близко»: что происходит в Курской области

Shot: ВС РФ остался последний шаг перед освобождением Курской области
Российские военные практически полностью выбили ВСУ из Курской области, им осталось освободить только населенный пункт Горналь, пишет SHOT. Однако военкоры призывают «не бежать впереди штурмовых отрядов» и уточняют, что военным еще предстоит окончательно освободить другое село — Гуево. Тем временем украинская сторона продолжает атаковать регион с помощью беспилотников. ВСУ также ударили по двум энергообъектам, что привело к отключению света.

ВС РФ практически полностью освободили Курскую область от ВСУ, остался лишь один крупный населенный пункт, выяснил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, российские военнослужащие заняли село Гуево. Сейчас они зачищают территорию и эвакуируют местных жителей. Бойцы ВСУ пытаются закрепиться в районе Никольского Белогорского монастыря, который находится южнее Гуево. По ним открыт огонь при помощи артиллерии и авиации.

«Примерно в 5,5 км от Гуево (на юго-запад), в районе села Горналь, наблюдается скопление живой силы противника, а также до 15 единиц тяжелой техники. Горналь — последний крупный населенный пункт Курской области, который осталось освободить от ВСУ», — говорится в сообщении SHOT.

При этом Telegram-канал «Северный ветер» пишет, что информация о полном освобождении Гуево — ложная, так как там еще идут ожесточенные бои.

«Публикация непроверенной информации может повредить не только нашим воинам, но и оставшимся в населенном пункте мирным жителям. Освобождение всего Суджанского приграничья уже близко, однако не стоит бежать впереди наших штурмовых отрядов», — говорится в сообщении.

В ВСУ признали, что операция в Курской области затянулась, хотя изначально могла принести украинской стороне краткосрочные политические дивиденды.

Офицер ВСУ Анатолий Козел в эфире украинского «Пятого канала» отметил, что с самого начала нужно было быстро выводить войска из Курской области, так как сейчас украинская армия понесла потери техники и личного состава, но отступила, так и не добившись результатов. В Донбассе ВСУ также серьезно ослабили свои позиции, поскольку операция на территории РФ была для руководства Украины в приоритете.

«Курская операция на данном этапе провальная. Почему? Она была бы успешной, если бы не шесть месяцев, а два месяца», — отметил военный.

Массовая атака беспилотников

Несмотря на почти полное освобождение региона, атаки беспилотников в области продолжаются. В ночь с 1 на 2 апреля средства ПВО уничтожили 87 украинских дронов над Курской областью. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, серьезных последствий нет, но обломки сбитого дрона упали на крышу многоэтажки в Курске. Ночью всех жителей эвакуировали.

Также были дважды атакованы объекты энергетической инфраструктуры: подстанция в районе населенного пункта Клюква и объект «Курскэнерго». Это привело к отключению света у около двух тысяч потребителей.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ, используя данные воздушной разведки, выявляют места сосредоточения ВСУ, которые пытаются закрепиться в приграничном районе Курской области, и успешно их поражают.

ВСУ перешли к обороне

31 марта военный корреспондент Александр Коц заявил, что боевые действия в Курской области перешли в стадию обороны со стороны ВСУ.

«Осталось два неосвобожденных населенных пункта, это Олешня и Горналь. Гуево практически нами зачищено, по-моему, там остается пара точек очагового сопротивления», — объяснил он.

Коц также отмечал, что ВС РФ формируют плацдарм в нескольких частях вдоль границы на территории Сумской области. Он предположил, что наступление российской стороны продолжится для создания зоны безопасности.

«Помимо двух населенных пунктов, остаются лесополосы вдоль границы, в которых у противника есть опорные пункты и укрепрайоны. Поэтому это не дело ближайших дней, это перспектива недели или двух», — добавил военкор.

До полного освобождения региона лишившихся жилья курян обеспечат ежемесячной денежной выплатой в размере 65 тыс. рублей. Такое поручение президента РФ 1 апреля опубликовали на сайте Кремля. Также Путин поручил разработать и реализовать программу по восстановлению объектов инфраструктуры.

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