«Освобождение уже близко»: что происходит в Курской области

Российские военные практически полностью выбили ВСУ из Курской области, им осталось освободить только населенный пункт Горналь, пишет SHOT. Однако военкоры призывают «не бежать впереди штурмовых отрядов» и уточняют, что военным еще предстоит окончательно освободить другое село — Гуево. Тем временем украинская сторона продолжает атаковать регион с помощью беспилотников. ВСУ также ударили по двум энергообъектам, что привело к отключению света.

ВС РФ практически полностью освободили Курскую область от ВСУ, остался лишь один крупный населенный пункт, выяснил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, российские военнослужащие заняли село Гуево. Сейчас они зачищают территорию и эвакуируют местных жителей. Бойцы ВСУ пытаются закрепиться в районе Никольского Белогорского монастыря, который находится южнее Гуево. По ним открыт огонь при помощи артиллерии и авиации.

«Примерно в 5,5 км от Гуево (на юго-запад), в районе села Горналь, наблюдается скопление живой силы противника, а также до 15 единиц тяжелой техники. Горналь — последний крупный населенный пункт Курской области, который осталось освободить от ВСУ», — говорится в сообщении SHOT.

При этом Telegram-канал «Северный ветер» пишет, что информация о полном освобождении Гуево — ложная, так как там еще идут ожесточенные бои.

«Публикация непроверенной информации может повредить не только нашим воинам, но и оставшимся в населенном пункте мирным жителям. Освобождение всего Суджанского приграничья уже близко, однако не стоит бежать впереди наших штурмовых отрядов», — говорится в сообщении.

В ВСУ признали, что операция в Курской области затянулась, хотя изначально могла принести украинской стороне краткосрочные политические дивиденды.

Офицер ВСУ Анатолий Козел в эфире украинского «Пятого канала» отметил, что с самого начала нужно было быстро выводить войска из Курской области, так как сейчас украинская армия понесла потери техники и личного состава, но отступила, так и не добившись результатов. В Донбассе ВСУ также серьезно ослабили свои позиции, поскольку операция на территории РФ была для руководства Украины в приоритете.

«Курская операция на данном этапе провальная. Почему? Она была бы успешной, если бы не шесть месяцев, а два месяца», — отметил военный.

Массовая атака беспилотников

Несмотря на почти полное освобождение региона, атаки беспилотников в области продолжаются. В ночь с 1 на 2 апреля средства ПВО уничтожили 87 украинских дронов над Курской областью. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, серьезных последствий нет, но обломки сбитого дрона упали на крышу многоэтажки в Курске. Ночью всех жителей эвакуировали.

Также были дважды атакованы объекты энергетической инфраструктуры: подстанция в районе населенного пункта Клюква и объект «Курскэнерго». Это привело к отключению света у около двух тысяч потребителей.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ, используя данные воздушной разведки, выявляют места сосредоточения ВСУ, которые пытаются закрепиться в приграничном районе Курской области, и успешно их поражают.

ВСУ перешли к обороне

31 марта военный корреспондент Александр Коц заявил, что боевые действия в Курской области перешли в стадию обороны со стороны ВСУ.

«Осталось два неосвобожденных населенных пункта, это Олешня и Горналь. Гуево практически нами зачищено, по-моему, там остается пара точек очагового сопротивления», — объяснил он.

Коц также отмечал, что ВС РФ формируют плацдарм в нескольких частях вдоль границы на территории Сумской области. Он предположил, что наступление российской стороны продолжится для создания зоны безопасности.

«Помимо двух населенных пунктов, остаются лесополосы вдоль границы, в которых у противника есть опорные пункты и укрепрайоны. Поэтому это не дело ближайших дней, это перспектива недели или двух », — добавил военкор.

До полного освобождения региона лишившихся жилья курян обеспечат ежемесячной денежной выплатой в размере 65 тыс. рублей. Такое поручение президента РФ 1 апреля опубликовали на сайте Кремля. Также Путин поручил разработать и реализовать программу по восстановлению объектов инфраструктуры.