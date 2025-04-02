Российские ВКС уничтожили цех сборки украинских беспилотников

Воздушно-космические силы России (ВКС России), а также ракетные войска нанесли удар по центру сборки украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме цеха сборки БПЛА, удар был нанесен также по центру подготовки операторов беспилотников и складам боеприпасов.

Во вторник, 1 апреля, истребители Воздушно-космических сил России нанесли удар по цеху Херсонского судостроительного завода.

28 марта координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Херсоне был нанесен удар по маршрутам поставок оружия.

Ранее на Западе заявили, что Украина смирилась с потерей части территорий.