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В МО РФ сообщили об уничтожении мест производства взрывчатки для нужд ВСУ

МО: ВС РФ поразили склады с боеприпасами ВСУ и места производства взрывчатки
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Валентин Капустин/РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили и уничтожили 67 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени Вооруженные силы РФ нанесли поражение личному составу и технике украинских формирований и иностранных наемников в более чем 140 районах. Удары по местам скопления ВСУ нанесли расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерийские расчеты.

«Нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в заявлении.

Из него следует, что всего с момента эскалации конфликта ВС РФ вывели из строя 49 247 украинских дронов и 660 самолетов. Еще российские подразделения уничтожили 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов ВСУ, 283 вертолета, 22 622 танка и иных боевых бронированных машин, 601 зенитный ракетный комплекс и десятки тысяч единиц других видов техники.

Ранее танкист ВС РФ взял в плен украинского бойца, одолев его в рукопашной схватке.

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