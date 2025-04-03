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Падение украинских бронетранспортеров в воронку от авиабомбы запечатлели на камеру

Появилось фото двух бронетранспортеров M113 в воронке от российской авиабомбы
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Telegram-канал «Mash на Донбассе»

Военные корреспонденты показали фотографию воронки от российской авиабомбы, в которую попали два бронетранспортера M113 производства США, принадлежащие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующий снимок распространил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что инцидент произошел на Покровском направлении в Донбассе.

На фотографии видно, как два бронетранспортера упали в одну воронку от авиабомбы. Их экипажи спешно покинули технику.

Telegram-канал «Воевода Вещает» писал, что из-за плотности работы российских FPV-дронов в этом районе, украинские военные вряд ли будут доставать БТР из воронки.

Накануне сообщалось, что с начала спецоперации 579 украинских военных были осуждены в России, в том числе 98 командиров. Кроме того, порядка шести тысяч уголовных дел возбуждено по фактам применения ВСУ запрещенных средств ведения войны.

Ранее появилось видео разгрома бригады имени Короля Данила ВСУ под Часовым Яром.

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