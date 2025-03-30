Появилось видео разгрома бригады имени Короля Данила ВСУ под Часовым Яром

Бойцы ВДВ России разгромили бронегруппу 24-й бригады Вооруженных сил Украины имени Короля Данила под Часовым Яром в Донецкой народной республике. Видеозапись атаки опубликована в Telegram-канале 98-й Гвардейской дивизии ВДВ.

Российские десантники с помощью минных полей и FPV-дронов ликвидировали один танк и пять единиц бронированной техники, включая бронетранспортер M113 производства США и турецкий бронеавтомобиль Kirpi, говорится в подписи к видео.

28 марта сообщалось, что российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны ВСУ, оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром. По информации телеканала «Звезда», за трубами канала в лесу находилась разветвленная система укреплений, которые были соединены подземными ходами, перемещаться по трубам возможно было в полный рост. Среди них были трехуровневые оборонительные сооружения типа «муравейник».

Артиллерия ВС России проделала в слоях проломы, чтобы дать российским штурмовикам возможность пройти дальше. Телеканал указывает, что в этом подземном бункере в свое время находились военные советники НАТО.

Ранее эксперт рассказал, какая территория Часова Яра находится под контролем ВСУ.