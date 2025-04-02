С начала СВО в России были осуждены 98 командиров ВСУ

С начала СВО осуждены почти 580 военных ВСУ, в том числе 98 командиров

С начала СВО сотни украинских военных были осуждены в РФ, в том числе 98 командиров. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, пишет РИА Новости.

«С начала СВО за военные преступления осуждено 579 военнослужащих и лиц, входивших в иные вооруженные и террористические формирования Украины. В их числе 98 командиров подразделений», — сказал он.

Кроме того, порядка шести тысяч уголовных дел возбуждено по фактам применения ВСУ запрещенных средств ведения войны.

Недавно трех украинских бойцов, вторгшихся на территорию Курской области, приговорили к 15 годам лишения свободы. Речь идет о членах 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергее Стельмашенко, Владимире Дацьо и Андрее Стасюке.

До этого Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил командира реактивно-артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Келембета к пожизненному лишению свободы.

Ранее российский депутат рассказал о судьбе иностранных наемников ВСУ в Курской области.