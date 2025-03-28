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Два американских БТР упали в воронку от авиабомбы

В воронку от авиабомбы свалились сразу два американских БТР M113
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Telegram-канал Воевода Вещает

Два американских бронетранспортера M113 свалились в воронку. Об этом сообщил Telegram-канал «Воевода Вещает».

Канал опубликовал фотографию боевых машин, застрявших в воронке, которая образовалась после удара фугасного самолетного боеприпаса.

«ФАБы с УМПК иногда мажут конечно. Но получается отличное инженерное сооружение. 2 М113 противника отдыхают в воронке», — пишет автор «Воевода Вещает».

По его словам, учитывая плотность работы российских FPV-дронов в этом районе, украинские военные вряд ли будут доставать эти БТР.

26 марта военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины пытались прорваться на территорию Белгородской области на тракторах.

По его данным, атаку около 150 украинских военных, которые атаковали регион, используя квадроциклы, багги и трактора, отражали пограничники.

Он добавил, что в районе Демидовки, Поповки, Графовки и Прилесья идут ожесточенные бои.

Ранее подполье заявило о проблемах в элитной бригаде ВСУ.

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