Израиль подтвердил удары по военным объектам в Сирии

Израильские власти официально подтвердили нанесение ударов по сирийским военным объектам. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно ему, израильские войска за последние часы атаковали военную базу Хама и аэродром T4 в провинции Хомс. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по оставшимся объектам военной инфраструктуры в районе столицы Сирии, Дамаска.

В военном ведомстве подчеркнули, что ЦАХАЛ продолжит устранять любые угрозы гражданскому населению Израиля.

2 апреля сообщалось, что израильские военные самолеты нанесли удар по зданию научно-исследовательского центра в Дамаске.

13 марта в Армии обороны Израиля заявили об ударе по штабу палестинской организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России) в Дамаске. По словам представителей ЦАХАЛ, штаб использовался для координации террористической деятельности против Израиля.

Ранее Нетаньяху заявил, что еврейское государство не допустит появления вооруженных сил новых сирийских властей на территории южнее Дамаска и требует полной демилитаризации юга Сирии.