Армия США атаковала военный лагерь хуситов в Йемене

Армия США нанесла авиаудары по военному лагерю хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» на северо-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По его данным, вечером 2 апреля США осуществили 15 авиаударов по разным целям в районе города Саада. В том числе атаке подвергся военный лагерь хуситов Кахлан.

Также Вооруженные силы США ударили по автомобилю в одном из районов провинции Сана. Неизвестно, кто находился в машине в момент обстрела.

В среду сообщалось, что Военно-воздушные силы США ударили по тренировочному лагерю хуситов в Йемене. По словам источников телеканала Al Hadath, американские самолеты сбросили фугасные бомбы на позиции «Ансар Аллах» в Ходейде и Сааде. Собеседники СМИ отметили, что авиаудар США поразил казармы хуситов в здании управления водоснабжения в районе Эль-Мансурия к востоку от Ходейды. Также целью авиации стал учебный лагерь хуситов в Машрафе, округ Васаб.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ начать военные действия против йеменских хуситов. Глава Белого дома заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

Ранее Трамп заявил, что «ничего не знает» о чате с обсуждением ударов по хуситам.