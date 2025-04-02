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США атаковали тренировочный лагерь хуситов в Йемене

США нанесли удары по тренировочному лагерю хуситов в Йемене
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Sra Erin Trower/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военно-воздушные силы США ударили по тренировочному лагерю мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

«Источники Al Arabiya/Al Hadath сообщили, что фугасные бомбы были сброшены на позиции хуситов в Ходейде и Сааде, отметив, что авиаудар США поразил казармы хуситов в здании управления водоснабжения в районе Эль-Мансурия к востоку от Ходейды», — говорится в сообщении.

По данным хуситских СМИ, в результате атак есть пострадавшие.

Источники телеканала также заявили, что рейды США были направлены на учебный лагерь хуситов в Машрафе, округ Васаб. Кроме того, четыре авиаудара были нанесены по позициям движения к северу от района Байт-эль-Факих.

1 апреля стало известно, что США перебросили на Ближний Восток авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II.

Ранее хуситы заявили об атаке по Израилю и американскому авианосцу.

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