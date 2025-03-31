Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил о попытке ВСУ контратаковать в ДНР

Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать в ДНР при полном доминировании ВС РФ
close
Александр Сухов/РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы и пытаются контратаковать у Часова Яр, Дзержинска и Красноармейска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, на линии фронта фиксируется полное доминирование Вооруженных сил России, однако местами ВСУ пытаются контратаковать, и на Красноармейском направлении противник не оставляет попыток перебрасывать в указанные населенные пункты резервы и удерживать продвижение российских подразделений.

Пушилин добавил, что ВС РФ продолжают продвижение по лесополосам на Великоновоселковском направлении.

28 марта телеканал «Звезда» сообщал, что российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны ВСУ, оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром. За трубами канала находилась разветвленная система укреплений, которые были соединены подземными ходами. Среди них были трехуровневые оборонительные сооружения типа «муравейник».

Ранее сообщалось, что в ДНР замечены штурмовики-женщины в рядах ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами