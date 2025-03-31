Пушилин: ВСУ пытаются контратаковать в ДНР при полном доминировании ВС РФ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы и пытаются контратаковать у Часова Яр, Дзержинска и Красноармейска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, на линии фронта фиксируется полное доминирование Вооруженных сил России, однако местами ВСУ пытаются контратаковать, и на Красноармейском направлении противник не оставляет попыток перебрасывать в указанные населенные пункты резервы и удерживать продвижение российских подразделений.

Пушилин добавил, что ВС РФ продолжают продвижение по лесополосам на Великоновоселковском направлении.

28 марта телеканал «Звезда» сообщал, что российские военнослужащие нашли многоуровневую систему обороны ВСУ, оборудованную в трубах пересохшего канала Северский Донец — Донбасс и в подземных бункерах под Часовым Яром. За трубами канала находилась разветвленная система укреплений, которые были соединены подземными ходами. Среди них были трехуровневые оборонительные сооружения типа «муравейник».

Ранее сообщалось, что в ДНР замечены штурмовики-женщины в рядах ВСУ.