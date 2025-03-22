ТАСС: ВСУ в Судже разбрасывали взрывчатку, замаскированную под шоколадки

Украинские войска в Судже минировали входы частных домостроений и разбросали взрывчатку, замаскированную под шоколадные батончики. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник агентства отметил, что при отступлении украинские военные минировали ликвидированных гражданских.

18 марта военный корреспондент Александр Коц заявил, что военные ВСУ разграбили дома жителей города Суджа Курской области во время оккупации. Журналист подчеркнул, что ни в одном доме он не увидел телевизора или микроволновки.

В феврале житель Часова Яра Павел Морковкин рассказал, что ВСУ, отступая из города, вывозили награбленное имущество местных жителей на поставленных из Турции бронеавтомобилях Kirpi. По его словам, украинская администрация населенного пункта покрывала действия украинских военных.

Ранее в подполье обвинили ВСУ в массовом мародерстве в ДНР.