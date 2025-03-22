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Жительница Суджи рассказала, как погибших мирных жителей хоронили в коробках

РИА: останки погибших от прилета снаряда жителей Суджи хоронили в коробках
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Станислав Красильников/РИА Новости

Жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала, как останки погибших жителей приходилось хоронить в коробках посреди огорода. Ее слова приводит РИА Новости.

«Буквально сгорел дом за полчаса. В доме была дочка и зять, а она (соседка. — ред.) спала в соседнем, там есть дом еще один. Прибегает ко мне утром, кричит, Женя, Женя, мои дети погорели», — вспомнила она.

Она рассказала, что женщина с трудом обнаружила кости погибших. Кости сложили в коробки из-под игрушек.

До этого агентство ТАСС писало, что украинские войска в Судже минировали входы частных домостроений и разбросали взрывчатку, замаскированную под шоколадные батончики.

18 марта военный корреспондент Александр Коц заявил, что военные ВСУ разграбили дома жителей города Суджи Курской области во время оккупации. Журналист подчеркнул, что ни в одном доме он не увидел телевизора или микроволновки.

Ранее британский наемник снял от первого лица свое пленение в Курской области.

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