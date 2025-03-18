Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкор рассказал о мародерстве ВСУ в Судже

Военкор Коц сообщил, что ВСУ разграбили дома жителей Суджи во время оккупации
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины разграбили дома жителей города Суджа Курской области во время оккупации. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своей статье на сайте kp.ru.

«ВСУ расселялись по домам жителей Суджи и окрестных слобод. А уходя выворачивали их наизнанку, вынося все ценное», — отметил он.

Коц подчеркнул, что ни в одном доме он не увидел телевизора или микроволновки.

Кроме того, на воротах и домах бойцы ВСУ оставляли надписи, которые обозначали дислокацию в жилищах военнослужащих того или иного подразделения, добавил военкор.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее стало известно, что в Курской области 101-летняя бабушка пережила оккупацию Суджанского района.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами