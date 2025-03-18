Военкор Коц сообщил, что ВСУ разграбили дома жителей Суджи во время оккупации

Военнослужащие Вооруженных сил Украины разграбили дома жителей города Суджа Курской области во время оккупации. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своей статье на сайте kp.ru.

«ВСУ расселялись по домам жителей Суджи и окрестных слобод. А уходя выворачивали их наизнанку, вынося все ценное», — отметил он.

Коц подчеркнул, что ни в одном доме он не увидел телевизора или микроволновки.

Кроме того, на воротах и домах бойцы ВСУ оставляли надписи, которые обозначали дислокацию в жилищах военнослужащих того или иного подразделения, добавил военкор.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее стало известно, что в Курской области 101-летняя бабушка пережила оккупацию Суджанского района.