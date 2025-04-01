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Командир отряда «Ахмат» показал на видео «нежданчик от противника» в Курской области

Командир «Ахмата» Аид показал архивную неожиданность от ВСУ в Курской области
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Telegram-канал Дневник Мракоборцев | Z

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором показал «нежданчик от противника» в Курской области.

На видео видно охваченное огнем двухэтажное кирпичное здание, в котором могли находиться российские военные. Когда именно было снято видео, не уточняется.

«Архивное. Курская область. Когда вернулся с боевой задачи, а тебя ждет нежданчик от противника», — прокомментировал видео «Аид».

До этого командир спецназа «Ахмат» «Аид» опубликовал в своем Telegram-канале фотографию целой коробки с письмами от украинских детей. Их прислали в Курскую область из Черниговской.

Командир пояснил, что эти письма предназначались бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако они не смогли получить посылку, поскольку российские войска к этому моменту уже выбили их с Курской области. «Аид» сообщил, что прочитать письма ВСУ не успели, это сделали бойцы Вооруженных сил России.

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