Минобороны России показало видео объективного контроля уничтожения FPV-дронами на оптоволокне пикапов Вооруженных сил Украины (ВСУ) операторами разведывательного подразделения группировки войск «Север» в Сумской области.

«Боевики ВСУ на нескольких пикапах пытались пробраться лесополосами в сторону государственной границы», — подписаны кадры.

В оборонном ведомстве добавили, что после анализа полученных разведданных было принято решение об огневом поражении колонны пикапов противника.

После удара первого FPV-дрона боевики бросили машины и разбежались по лесопосадкам.

30 марта сообщ//www.gazeta.ru/army/news/2025/03/30/25430378.shtmlалось, что российский беспилотник, оснащенный оптоволоконной системой управления, успешно уклонился от попытки перехвата украинским БПЛА и уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины.

29 марта Министерство обороны России сообщило, что российские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» нанесли удар по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Ранее Зеленский заявил, что в ресурсном соглашении с США нет вопроса о членстве в НАТО.