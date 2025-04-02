Зеленский заявил, что в ресурсном соглашении с США нет вопроса о членстве в НАТО

Зеленский: в соглашении о ресурсах с США нет и не было вопроса о членстве в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в тексте потенциального соглашения о добыче полезных ископаемых с США нет и не было вопроса о членстве республики в НАТО. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Что касается этого соглашения и вопроса НАТО. Вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что Киев и Вашингтон продолжают работать над достижением соглашения.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, что Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс и Владимир Зеленский это понимает.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США новый вариант соглашения по полезным ископаемым. По его словам, этот вариант полностью отличается от прежнего рамочного документа. Политик подчеркнул, что Киев отказывается воспринимать полученную от Вашингтона военную помощь как долг, требующий погашения.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Киев намерен добиваться пересмотра условий соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что ждет от Трампа новых санкций против России.