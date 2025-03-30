Дрон ВС России увернулся от беспилотника ВСУ и поразил блиндаж ВСУ

РИА: дрон ВС РФ избежал атаки украинского БПЛА и уничтожил блиндаж с военными

Российский беспилотник, оснащенный оптоволоконной системой управления, успешно уклонился от попытки перехвата украинским БПЛА и уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, получившее эксклюзивные кадры операции.

На видео видно, как дрон ВС РФ сначала ликвидирует ретранслятор противника. Затем, несмотря на попытку украинского БПЛА его перехватить, аппарат совершает маневр уклонения и наносит удар по блиндажу, где укрывался расчет вражеских дронов. В результате попадания произошла вторичная детонация боеприпасов. Позже прямым попаданием был разрушен подвал, в котором находились четверо боевиков ВСУ.

29 марта Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Удары при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» наносились по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона 80-й ОДШБр ВСУ в населенном пункте Басы, отметили в Минобороны.

Ранее ВСУ начали использовать FPV-дроны повышенной дальности с тремя системами подрыва.