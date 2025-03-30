Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон ВС России увернулся от беспилотника ВСУ и поразил блиндаж ВСУ

РИА: дрон ВС РФ избежал атаки украинского БПЛА и уничтожил блиндаж с военными
close
Inna Varenytsia/Reuters

Российский беспилотник, оснащенный оптоволоконной системой управления, успешно уклонился от попытки перехвата украинским БПЛА и уничтожил блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости, получившее эксклюзивные кадры операции.

На видео видно, как дрон ВС РФ сначала ликвидирует ретранслятор противника. Затем, несмотря на попытку украинского БПЛА его перехватить, аппарат совершает маневр уклонения и наносит удар по блиндажу, где укрывался расчет вражеских дронов. В результате попадания произошла вторичная детонация боеприпасов. Позже прямым попаданием был разрушен подвал, в котором находились четверо боевиков ВСУ.

29 марта Министерство обороны России сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона Вооруженных сил Украины в Сумской области.

Удары при помощи беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» наносились по пункту временной дислокации десантно-штурмового батальона 80-й ОДШБр ВСУ в населенном пункте Басы, отметили в Минобороны.

Ранее ВСУ начали использовать FPV-дроны повышенной дальности с тремя системами подрыва.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами