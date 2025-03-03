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Тайвань сообщил о приближении к острову китайских самолетов и кораблей

Тайвань зафиксировал приближение 10 самолетов и шести кораблей армии Китая
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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Военные Тайваня в ночь на понедельник зафиксировали приближение к острову 10 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также четырех официальных судов. Об этом сообщило оборонное ведомство острова на своей странице в соцсети X.

По данным тайваньской стороны, до 6:00 утра по местному времени (01:00 мск) девять китайских самолетов пересекли условную разделительную линию Тайваньского пролива, войдя в юго-западный и юго-восточный секторы воздушного пространства, контролируемого ПВО острова.

«Мы отслеживали ситуацию и предприняли ответные меры», — подчеркнули в военном командовании.

15 февраля к Тайваню приблизились восемь кораблей и 19 самолетов армии Китая.

1 декабря МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.

Ранее сообщалось, что Тайвань планирует закупить вооружение у США.

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