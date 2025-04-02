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Дрон ВСУ атаковал газораспределительную станцию в ЛНР

РИА: ВСУ ударили дроном по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в Telegram-канале государственного предприятия ЛНР «Луганскгаз».

В сообщении уточняется, что удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования газораспределительной станции и возгорание.

1 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за обстрела автобуса в Горловке со стороны ВСУ. Атака произошла рано утром. В 06:00 и 06:20 бойцы ВСУ открывали огонь по населенному пункту с помощью четырех снарядов 155-миллиметрового калибра.

30 марта беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль со съемочной группой ГТРК «Донецк» в Горловке. Инцидент произошел около 15:00. Съемочная группа «Вести.Донецк» выполняла редакционное задание. В машине находились телеоператор, корреспондент и водитель, который увидел дрон, целящийся в автомобиль, и успел увернуться от прямого удара.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ отошли на третью линию обороны на одном из участков фронта.

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