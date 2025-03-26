В ЛНР заявили, что ВСУ отошли на третью линию обороны на одном из участков фронта

Марочко: ВСУ отходят на третью линию обороны в районе Кременной в ЛНР

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ в районе Кременной в ЛНР отходят на третью линию обороны.

«На одном из участков юго-западнее Кременной бойцы РФ практически отбросили противника к устью реки Северский Донец», — поделился Марочко.

Он уточнил, что украинские войска оказались зажаты на этом участке фронта и испытывают серьезные трудности. Кроме того, украинские подразделения вынуждены отступать на позиции в тылу после усиленных артиллерийских и авиационных ударов ВС России, добавил Марочко.

Он рассказал, что переправа украинских войск через Северский Донец затруднена из-за постоянного контроля со стороны российских военных.

До этого РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бригады «Север-V» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск РФ сообщили, что российские дроны и артиллерия уничтожили украинскую пехоту под Часовым Яром.

Ранее эксперт рассказал, какая территория Часова Яра находится под контролем ВСУ.