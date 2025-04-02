Минобороны: над Белгородской областью сбили два беспилотника

Российские средства ПВО сбили два беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 14:10 до 14:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших или разрушениях министерство не предоставило.

В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что трое мирных жителей Белгородской области получили ранения во время атаки украинских дронов. Беспилотники атаковали два автомобиля. Трое мужчин получили ранения, их доставили в больницу.

До этого сообщалось, что украинские войска в течение суток нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти районах Белгородской области. ВСУ выпустили 11 дронов и 59 снарядов по российскому субъекту. Пострадали несколько сел.

Ранее в лесополосе в Москве нашли самодельный дрон.