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ВСУ обстреляли Белгородскую область, три человека пострадали

Гладков: ВСУ обстреляли Грайворонский округ, пострадали три человека
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Inna Varenytsia/Reuters

Трое мирных жителей Белгородской области получили ранения во время атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Под обстрел попал Грайворонский округ. Так, на дороге между селом Луговка и хутором Масычево беспилотники атаковали два автомобиля.

«В результате атаки по легковому автомобилю двое мужчин получили баротравмы и контузии. Бригада СМП оказала им необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказались», — рассказал он.

Другой дрон атаковал грузовое авто. Водитель машины получил ранения, его доставили в больницу. После оказания помощи его отпустили домой.

1 апреля в городе Таганроге Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в сети появилось видео падения беспилотника на улице в Таганроге.

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